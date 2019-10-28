قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنّ المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية الذي عقد في مصر اليوم، يأتي نتيجة جهد كبير من قبل وزارة الاتصالات والمساهمة الدائمة في جينيف باتصالاتها مع الاتحاد العالمي للاصالات.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية على فضائية Dmc أنّ المؤتمر يعد تتويجا لجهود مصر ودورها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى وجود مشاركة واسعة تقترب من 3500 مشاركا، 170 دولة مختلفة على مدار شهر كامل.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنّ المؤتمر يناقش آخر التقنيات والمستجدات الخاصة بالاتصالات وتطويرها، والتركيز على تقنية الجيل المتقدم من الاتصالات، والاتصالات الرقمية، ما يعد خطوة مهمة في جهود مصر التنموية وما حققته من نجاحات على مستوى الاتصالات.

وتابع أنّ انعقاد المؤتمر في مصر بشرم الشيخ تقدير كبير لمصر في كل المجالات من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، ما يعود بمردود واسع من حيث تبادل الخبرات والاشتراك في النقاشات، وبلورة واشتراك القرارات والنتائج، ويتبين أثر ذلك مع مرور الوقت.