لقى، منذ قليل، رئيس مباحث مديرية أمن الوادي الجديد، مصرعه، وأصيب سائقه، في حادث مروري بالطريق الواصل بين مركز ديروط بأسيوط، ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد.

وكان اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع العميد الحسيني عبد الرحيم محمد، 48 سنة، رئيس مباحث المديرية، وإصابة مجند، إثر انقلاب سيارة شرطة بمنقطة الكيلو 70 على طريق (الفرافرة – ديروط).

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي والمصاب لمستشفى ديروط العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.