شنّ حي شرق الإسكندرية، بقيادة المهندسة سحر شعبان، اليوم، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات بنطاق محطة قطار سيدي جابر، تم خلالها إعادة فتح الشوارع أمام المارة والسيارات.

وقالت "شعبان"، لـ"الوطن"، إن الحملة أسفرت عن إزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام وأيضًا إزالة عربات الباعة الجائلين التي تُعيق حركة المارة والسيارات، وتم التحفظ على المخالفات وإيداعها بشرطة المرافق، في إطار فرض الانضباط والالتزام بالشوارع نطاق الحي.

وأضافت، أنه جرى ضبط 32 حالة إشغال متنوع والتحفظ عليها، بالتنسيق بين إدارة إشغال الطريق وبمصاحبة الإدارة العامة لشرطة المرافق، بتواجد العقيد أكرم توفيق وكيل الإدارة، والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة مرافق حى شرق، وتم العمل على توسعة شوارع، زنانيري أمام محطة قطار سيدى جابر.