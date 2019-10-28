أحالت محكمة دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في البحيرة، اليوم، أوراق القضية رقم 5279 جنايات أبوحمص، المتهم فيها "محمد.م.ا "، و"مروان.م.م"، و"محمود.ف.ا" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهم، كما حددت المحكمة، جلسة 28 من نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهم "على م.ع".

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالعثور على جثة "عبد الله.م.م"، 28 عامًا، سائق توك توك مقيم بكفر الدوار، بمياه ترعة قرية الرباط بمركز أبو حمص، يرتدي ملابسه كاملة وبحوزته متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، وأفاد تقرير مفتش الصحة في مستشفى أبو حمص، بعدم وجود إصابات ظاهرية، عدا سحجة بالقدم اليسرى، ولا يمكن الجزم بشبهة جنائية من عدمه.

وشكل فريق بحث من ضباط المباحث، كشف أن المجني عليه خرج من منزله للعمل على التوك توك الخاص به ولم يرجع، ما يرجح قتله بغرض السرقة، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من"م.م.ا"، 30 عاما، سائق توك توك، و"م.م.ا"، و"م.ف.ا"، يقيمون بمركز كفر الدوار.

وضبط المتهم الأول، واعترف باستدراج المجني عليه هو والمتهمون الآخرون، بغرض توصيلهم لقرية القصر المصري، وخلال سيرهم في الطريق، قام بمساعدة المتهم الثانى بخنق المجني عليه باستخدام كوفية كان يرتديها، بينما كتم المتهم الثالث أنفاسه بيديه حتى فارق الحياة، ثم ألقوا جثته خارج الدراجة البخارية، واستولوا عليها، وأخفوها لدى "ع.م.ع"، 25 عاما، عامل، يقيم بقرية زهرة.