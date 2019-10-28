بعد 3 سنوات من التحقيقات المتواصلة، أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام الأول، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب مجدي مكين حتى الموت، داخل قسم شرطة الأميرية.

نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.