نفقت كميات من الأسماك بترعة "رياح النوسة"، التى تمر بقرية "سنبادة" التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بسبب غلق بوابة المياه التى تغذي الترعة منذ بداية أكتوبر الجاري، في الوقت الذى طالب فيه المواطنون، بضرورة فتح المياه على الترعة، وانتشال الأسماك النافقة من مجراها.

وأكد أحمد ربيع أبوشنب، أحد أهالي قرية سنبادة، أن مسؤولي الري ارتكبوا خطأ كبيرا، بغلق بوابة المياه التى تغذي ترعة "رياح النوسة"، بقرية "سنبادة"، الأمر الذى تسبب في نفوق كميات من الأسماك بمجرى الترعة، وانتشار رائحة كريهة بالقرية، بسبب نفوق الأسماك، مطالبا بسرعة فتح مياه الري للترعة، وانتشال الأسماك النافقة منها، حفاظا على الصحة العامة، وحتى لا تتسرب تلك الأسماك إلى الأسواق.

وقال مصدر بالري، إنه سيتم فتح مياه الري لتغذية ترعة رياح النوسة بقرية سنبادة مركز المحمودية، للقضاء على مشكلة نفوق الأسماك. أما المهندسة سلوى زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودبة، فأكدت أنه سيتم تنفيذ حملة مكبرة من الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين والبيئة، لانتشال كميات الأسماك النافقة وإعدامها لمنع وصولها للأسواق.