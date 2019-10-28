أصيب 5 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقى نزلة طريق بني سويف الزعفرانة بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف، ووقوع إصابات.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة. واستقبل مستشفى بني سويف النموذجي بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير عام المستشفى كلا من : فادي عادل رياض، 26 عاما، مصاب بجرح بالجبهة، وعادل رياض ذكي، 62 عاما، مهندس زراعي، وإيفان وليم باسيليوس، 60 عاما، مصاب جرح بالوجه، ودرينا شادي عادل، 3 أعوام، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وإبيان كامل جرجس، 28 عاما، صيدلانية، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون محافظة بني سويف.