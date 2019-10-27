لقي فلاح مصرعه وأصيب آخران، مساء اليوم، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الفرعي "دشاشة - سمسطا" جنوب محافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الفرعي "دشاشة - سمسطا"، جنوب غرب محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارتان إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة ومصابان إلى المستشفى المركزى بمدينة سمسطا، هما: ناصر سيد محمد حسين، 49 عاما، مقيم هواره الفيوم، سائق مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد عبادي محمد، 32 عاما، مقيم سدمنت الجبل، سائق حفار، ومصاب بكدمات.

كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة شخص يدعى "محمد عبد المجلي عبدالمجيد"، 45 عاما، مقيم إهناسيا، فلاح.