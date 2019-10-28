أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، عن كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شمال شرقي البلاد.

وقالت في بيان، اليوم، إنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس الأحد، أثر عملية بحث وتمشيط بولاية باتنة مخبأين للجماعات الإرهابية، فيما تم ضبط 6 كيلوجرامات من مادة "تي إن تي" TNT و18 مفجرا بولاية بومرداس شمال الجزائر.

وأشارت الوزراة الجزائرية، إلى أن قوات حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "تابع للجيش" أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من مستغانم ووهران شمال غربي الجزائر والشلف والجزائر العاصمة شمال البلاد.

من جانبه، قال حسن رابحي، وزير الاتصال "الإعلام"، والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية ووزير الثقافة بالنيابة، إن الإعلام الوطني حريص على دعم تطور البلاد التي على موعد حاسم وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، مضيفا، في كلمته، اليوم بالجزائر العاصمة في ذكرى استرجاع السيادة على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائرية: "أننا على يقين من أن الإعلام كباقي المؤسسات وفئات الشعب يعي في هذا الظرف بالذات حتمية الالتفاف حول الوطن لولوج مرحلة جديدة في مسار البناء والاستقرار، الذي نطمح إليه جميعًا وفاءً لنضالات السلف وتشريفًا لتضحياتهم الجسام".

وأكد رابحي، أن الجيل الأول من أبناء الإذاعة والتلفزيون واجه كل التحديات بدءًا بالعمل النضالي خاصة عبر أمواج الإذاعة السرية مرورًا بضمان استمرارية البث ووصولًا إلى إعداد الكفاءات الوطنية التي حملت المشعل جيلًا أثر جيل، مشيدا بدور الجيش الجزائري، قائلًا: "إنه يحمي في كل الظروف باحترافية وثبات حدود الوطن ووحدته الترابية ويضمن للشعب الأمن والأمان عبر كل شبر من أنحاء الوطن".

غدا..الجزائر تشارك في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية باليونان

وفي سياق آخر، تشارك الجزائر في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية المقرر عقدها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بالعاصمة اليونانية "أثينا"، ومن المقرر أن يشارك وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب في القمة نيابة عن نور الدين بدوي رئيس الحكومة، وقالت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، إن مشاركة الجزائر تهدف إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان بالنظر الى موقعها في إطار الاتحاد الأوروبي ودورها البارز إقليميا.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن هذه القمة التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والبحث عن فرص استثمار جديدة بين الجانبين الاوروبي والعربي فضلا عن خلق ارضية مشتركة في قطاعات عديدة اهمها التجارة و الطاقة و الصحة و التكنولوجيات الحديثة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذه القمة كل من رؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية و مجموعة من الوزراء وممثلين جامعة الدول العربية.