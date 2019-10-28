بائع أو راكب.. إجراءات كمسري القطار القانونية مع رافضي دفع الأجرة

الموت نتيجة النزول من القطار في أثناء سيره، المصير الذي لقاه شخصًا وأصيب آخر بعدما امتنعا عن دفع قيمة الأجرة في القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وأحيل كمسري القطار إلى النيابة بعد تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، بشأن الواقعة.

وقال مصدر مسؤول بهيئة سكك حديد مصر، لـ"الوطن"، إنه في حالة امتناع الركاب أو باعة جائلين عن دفع ثمن التذكرة فلكل منهم عقوبة.

2000 جنيه غرامة للبائع و50 جنيها فوق ثمن التذكرة للراكب

وأضاف المصدر أن الكمسري يجب أن يسحب بطاقاتهم ويسلمها في أول محطة يقف فيها القطار، وفي هذه الواقعة أول محطة كانت القاهرة، فإذا كان بائعا يُسلّم بموجب محضر ويدفع غرامة 2000 جنيه، وإذا كان راكبا عاديا فيُسلّم بموجب محضر أيضًا ويدفع غرامة 50 جنيها فوق سعر تذكرة القطار.

وفي اللوائح المنظمة للعمل في هيئة سكك حديد مصر تقرر اعتبارًا من 10 يوليو 2018 فيما يخص القطارات المكيفة، زيادة غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار وليسمعهم ما يخول لهم حق الركوب لتصبح 50 جنيها بدلًا من 6 جنيهات.

وفي القطارات المميزة والمطورة والضواحي زادت قيمة غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار لتصبح 20 جنيها بدلا من 50 قرشا.

وفي حالة رفض الراكب المخالف دفع الأجرة والمصاريف الإضافية المقررة داخل القطار يجرى استدعاء نقطة القطار؛ للتحفظ على الراكب المخالف لتسليمه لأول محطة يقف عليها القطار بمعرفة مشرف القطار ونقطة حراسة القطار، ويسلم الراكب مع صورتي قسيمة المخالفات ويوضح بالقسيمة محطة ركوبه القطار بناء على قوله وأقوال المسافرين بالعربة ذاتها.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوجود بلاغ من سكك حديد طنطا، بمصرع شخص وإصابة آخر أثناء نزولهما من قطار قطار في أثناء سيره متجهًا إلى القاهرة وتبين من التحريات صحة الواقعة، وألقي القبض على كمسري القطار من قبل العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد طنطا وتسليمه إلى مركز طنطا.

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية ملابسات الواقعة، موضحة أن اثنين من الأشخاص امتناعا عن دفع ثمن تذكرة الركوب، إلى جانب عدم وجود إثبات الشخصية معهما، فنزلا من القطار في أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح وكدمات.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.