ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على كمسري، بهيئة سكك حديد مصر، بعد تداول فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فيس بوك، يتضمن إلقائه بائعين جائلين من قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية، متجها إلى القاهرة، وذلك أثناء سيره، بنطاق قرية دفرة، مركز طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، يتضمن وجود إخطار من سكك حديد طنطا، يفيد قيام كمسري القطار بإلقاء بائعين جائلين من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة، وتبين من التحريات صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على كمسري القطار من قبل العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد طنطا وتسليمه إلى مركز طنطا.

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية، ملابسات الواقعة، موضحا أن اثنين من الأشخاص امتناعا عن دفع ثمن تذكرة الركوب، إلى جانب عدم وجود إثبات الشخصية معهما، ما دفع كمسري القطار إلى فتح باب إحدى عربات القطار وهو يسير وطلب منهما القفز، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح وكدمات.

وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن أحد ركاب القطار توجه إلى مباحث سكك حديد طنطا وأخبرهم بالواقعة، وتبين وجود فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تفاصيل عن الواقعة، والتحريات أثبتت صحتها، وكشف المصدر، أن مباحث سكك حديد طنطا، إلقت القبض على الكمسرى، والواقعة كانت بنطاق قرية دفره، التابعة لمركز طنطا.

وبين مصدر بسكك حديد طنطا، أن المتوفي، يدعى محمد عيد متوفي 23 سنة شبرا الخيمة والشخص الثاني يدعى أحمد محمد علي 25 سنة، من الشربية، وهما بائعين جائلين بالقطارات، وكانا يبيعا حظاظات، والكمسري يدعى "م. ه،"، والقطار قادم من إسكندرية، والسبب خلاف على ثمن التذكرة.