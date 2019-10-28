"كان رايح أكل عيشه.. أصله بيسافر أي مكان فيه رزق حلال".. بهذه الكلمات بدأ عامر جمال صديق ضحية "حادثة قطار طنطا"، حديثه لـ"الوطن"، بنبرات يغلب عليها الحزن والغضب من فقدانه صديق عمره الذي سقط تحت عجلات القطار بعد أن قفز منه وهو يسير وبالتحديد في منطقة دفرة التابعة لمحافظة الغربية، كرد فعل يراه عامر غير منصف على عدم امتلاك صديقه لثمن التذكرة.

قبل أن يستقل محمد عيد القطار من الإسكندرية تحدث إلى عامر ليحكي له كيف أن سوء الأحوال الجوية أضاعت منه فرصة الترويج لبضاعته التي يصنعها بيده، فقد اعتاد الشاب العشريني على عمل ميداليات تحمل أسماء مقتنيها أو ما يشاء، ويحكي عامر "يعمل إيه أكتر من إنه بيعمل حاجات مميزة ويشتغلها ويسافر يلف يبيعها سواء في إسكندرية ولا الصعيد ولا طنطا"، متابعا أنه قرر العودة دون أن يجني ما يساعده على العودة "بعد ما المطر بهدلت بضاعته"، وخلال المكالمة الأخيرة التي حدث أمس ليلا وعده عيد بأن يتقابلا بمجرد وصوله "هركب وجاي".

عامر الجمال: محمد عيد كان نفسه يعيش مرضي وبيجري على أكل عيشه في كل المحافظات

ويروي عامر غير مصدق ما حدث، وقد عكف على نشر قضية صديقه منذ علم عنها اليوم في الصباح الباكر، من خلال نشر كل فيديو يصل إليه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "كان يسلمه المحطة اللي بعدها للشرطة.. هو إحنا مش بني آدمين علشان يطلب منه يرمي نفسه من قطر ديزل ومش همه إنه توسل إليه وبرضه أصر وقاله انزل مش شغلانتي".

بمجرد أن عرف عامر عن الواقعة سافر إلى طنطا مع شقيقي ضحية حادث قطار طنطا، للبدء في إجراءات الجنازة والحصول على جثة رفيق دربه من طنطا، لكن الأمر لم يصل حتى الآن إلى والدته "مش عارفين نقولها إيه ولا نقولها إزاي"، مضيفا: "محمد كان نفسه يعيش مرضي بالحلال بس ما كانش عارف يرجع إزاي وهو مش معاه فلوس خالص.. محترم وكل الناس تعرف عنه كدة وكان دايما يحب يرضي أمه".