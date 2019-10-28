تدهورت الحالة الصحية للمخرج علي عبدالخالق، حيث تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى.

وقال عبدالخالق، لـ"الوطن": "أتواجد حاليًا بالمستشفى بعدما تعرضت لنزيف في الأنف إثر إصابتي بدور برد شديد، ولم يتم تحديد موعد خروجي من المستشفى".

وكان الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق، يرقد الآن بمستشفى القاهرة التخصصي، يعالج من نزيف، دعواتكم له بالشفاء".

يذكر أن المخرج علي عبدالخالق يبلغ من العمر 75 عاما، وصنع مجموعة كبيرة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية منها "الكيف"، و"العار"، و"أغنية على الممر"، و"إعدام ميت"، و"بئر الخيانة" و"جرى الوحوش".

المخرج علي عبد الخالق يتعرض لوعكة صحية.. ويتلقى العلاج في المستشفى