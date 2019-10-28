وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بدراسة رصف طريق يربط بين قرى البنجر بطريق "العلمين - وادي النطرون" الدولي لمسافة 10 كم بما يخفف عن الأهالى مسافة 60 كم للوصول إلى الطريق، مطالبا جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومديرية الطرق بأن يسع عرض الطريق الاتجاهين بما لا يقل عن 10 أمتار مع تحديد التكلفة اللازمة.

كما تفقد المحافظ، خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام، بدء أعمال تطوير وتنجيل ملعب مركز شباب اليرموك بالقرية 27 بقرى البنجر بتكلفة 800 ألف جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة، موجها بالاستغلال الأمثل لمساحة الملعب فى عمل منطقة دوران "تراك" لاستيعاب مزيد من الشباب، كما تفقد مبنى إدارة مركز الشباب وصالات الألعاب، موجها بالاهتمام بنظافته ورفع كفاءته بالشكل اللائق لاستقبال شباب القرية، وعمل سور حول مركز الشباب، ورصف مدخل القرية مرورا بمركز الشباب حتى المسجد لمسافة 900 مترا.

ووضع المحافظ حجر أساس توسعات مدرسة محمود العيسوي الإبتدائية 2 بالحمام بعدد 28 فصلا إضافيا منها 8 فصول لرياض الأطفال و20 فصل ابتدائي بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وقال الغرابلي إن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بمنظومة التعليم بمدينة الحمام، والعمل على استيعاب وتخفيف كثافة الفصول بالمدارس.

رافق المحافظ، خلال جولته، اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مسعد الشحات، رئيس مجلس مدينة الحمام، ونواب البرلمان، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية.