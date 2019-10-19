قال اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، إنه جرى دعم الأندية والفرق الرياضية بالأقسام الرياضية المختلفة لكرة القدم.

وأضاف خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع شباب المحافظة، أن الشباب هم عماد التقدم ومستقبل الدول، مع حماسهم ووطنيتهم وانتمائهم لوطنهم والحفاظ عليه مع اجتياز كل الصعاب بقوة وعزيمة وإصرار، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم مع شباب المحافظة وفتح جميع قنوات الاتصال والرهان الدائم على وعيهم ومشاركتهم الفاعلة في خطوات التنمية والبناء والتطلع لأفكارهم وإدراك مدى حماسهم الوطني.

وتابع: "تحاول محافظة مطروح دعم تلك القدرات والطاقات واستغلالها الاستغلال الأمثل لدفعها للأمام، مع تأكيد أهمية الإدراك والوعي لما يحيط بالوطن وبشبابنا من تحديات تحتاج إلى مزيد من الوعي والتثقيف لمواجهة الشائعات خاصة مع حروب الجيل الرابع".