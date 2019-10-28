استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت الدار في بيان لها: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وتُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وبالتالي فإن المولد النبوي الشريف يوافق السبت 9 نوفمبر المقبل.

وهنأت دار الإفتاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم بالمولد النبوي، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.