نشر الفنان خالد الصاوي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وهو يرتدي القناع الخاص بشخصية فيلم "الجوكر"، وعلق على الصورة قائلا: "الناس فاكرني سعيد وانا في الحزن تملي وحيد الچوكر خالد الصاوي 2019".

ولاقت الصورة إعجاب آلاف المتابعين من جمهور الفنان خالد الصاوي.

ودوما ما يتواصل الفنان خالد الصاوي مع جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فقد حرص على تهنئة الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقال الصاوي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "كل سنة والمصريين طيبين في كل مكان، رحم الله شهداء أكتوبر وأدام الله الصحة على أبطال الحرب جميعا.. صباح النصر والحرية".

والشهر الماضي كان قد نشر الفنان خالد الصاوي فيديو له وهو يغني لكلبه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر الصاوي، خلال الفيديو وهو يرتدي بدلة ويغني أغنية "بلاش اللون ده معانا" لكلبه "ريكي".