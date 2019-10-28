9 مصريين في قائمة المائة مؤلف الأكثر استشهادا بمقالاتهم في العالم العربي

أعلن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "أرسيف Arcif "، عن إطلاق تقريره السنوي للعام 2019، واهتم تقرير هذا العام بتحديد المؤلفين الأكثر استشهادا في عدد 449 مجلة علمية وبحثية تصدر باللغة العربية.

وحدد التقرير قائمة "أعلى مئة مؤلف" من المؤلفين الأكثر استشهادا بمقالاتهم من أصل 31 ألف باحث ومؤلف من ضمن 105 آلاف مؤلف وباحث عربي تمت مراجعة ودراسة استشهاداتهم المرجعية في تقارير معامل أرسيف التي تغطي الفترة 2012-2017.

وتضمنت قائمة "الأعلى مئة مؤلف" الأكثر استشهادًا، تسعة مؤلفين وباحثين من مصر، وهم الدكتور السيد كامل الشربيني منصور، والدكتورة إيمان أحمد محمد أحمد رجب، والدكتورة تحية محمد أحمد عبدالعال، والدكتور محمود فتحي عكاشة، والدكتورة هيام صابر صادق شاهين، والدكتور مصطفى علي رمضان مظلوم، والدكتور السيد عبدالمولى السيد أبو خطوة، والدكتور سليمان عبدالواحد يوسف إبراهيم، والدكتور خالد حنفي علي.كانت قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي (e-Marefa) قد أعلنت عن إطلاق معامل أرسيف العام الماضي.