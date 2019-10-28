صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها 800 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بالقاهرة وفروعها بالأقاليم، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأوضح مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، في بيان للجامعة، أن هذه المكافاة تأتي في إطار دعم العاملين بالجامعة مع حلول الذكرى السنوية العطرة لمولد خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير والازدهار.

وأضاف أمين، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بهدف التيسير على العاملين، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، في هذه المناسبة الجليلة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.