غدا أول أيام شهر ربيع الأول.. اعرف موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ينتظر عدد كبير من المواطنين إجازة المولد النبوي الشريف للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وللحصول على العطلة الرسمية هذا اليوم، وهي الإجازة الرسمية الأخيرة لهذا العام.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر، معلنه أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبرهو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريًّا، لتوافق الإجازة الرسمية للمولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 9 نوفمبر.

وكانت قد تحددت الإجازات الرسمية لعام 2020 بـ 18 يوما وفق القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين.