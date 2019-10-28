توقع جامعة القاهرة غدًا الثلاثاء بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في مجال بناء الكوادر والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية والمشروعات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الفضاء.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، يهدف إلى تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجامعة والوكالة لإثراء العملية التعليمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش عمل إنتاجية وكوادر مؤهلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون مع وكالة الفضاء المصرية يتضمن المشاركة في المشاريع والبحوث العلمية والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والتنسيق في كافة المراحل البحثية بدءً من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي، وإقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويعقب توقيع البروتوكول ندوة بعنوان "وكالة الفضاء المصرية في رحاب جامعة القاهرة" الساعة 11 ظهرًا بقاعة أحمد لطفي السيد، يتحدث فيها الدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يستعرض فيها أوجه التعاون بين الجامعة والوكالة والجهود التي تبذل في إطار تدعيم الجوانب العلمية لطلاب الجامعة.