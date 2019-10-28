إجراءات نقل عداد مياه من إسم لآخر

يلجأ الكثير من المواطنين إلى تغيير محل الإقامة الخاص بهم، بشراء عقار آخر جديد، ما يستدعي تحويل ملكية عدادات المرافق الموجودة من البائع للمشتري، وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم لآخر، وفق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم لآخر

نموذج طلب تغيير عداد المياه من اسم لآخر.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع الجديد.

عقد الملكية الخاصة بالمنتفع الجديد.

تنازل ملكية أو توكيل موثق من المنتفع السابق.

صورة من الفاتورة الأخيرة التي تم إصدارها قبل تقديم الطلب.

آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه.

في حالة إذا كان المشتري أحد الورثة للمنتفع السابق يجب تقديم إعلام وراثة شرعي، بالإضافة إلى تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد بموافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

الإجراءات المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم لآخر

يقدم العميل الجديد نموذج لطلب نقل عداد مياه من اسم لآخر.

أن يوقع المنتفع القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

يقوم المنتفع الجديد بسداد قيمة المعاينة، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

يتوجه فني الشركة إلى العقار المقصود لإجراء المعاينة والتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

سداد كامل المديونية المستحقة على العداد إن وجدت.

توقيع عقد الاشتراك وملكية العداد مع المنتفع الجديد.

إخطار الإدارات المعنية لتغيير اسم العميل على الفواتير التي يتم إصدارها فيما بعد.

يتم تنفيذ خدمة نقل عداد المياه من اسم لآخر خلال 7 أيام من تقديم طلب الخدمة.