توقع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء العمل في المنطقة الصناعية الروسية مطلع العام المقبل، كما أشار، إلى أن أبرز القطاعات التي ستعمل فيها، هي تجميع السيارات وتعبئة الزيوت وخدمات النقل البحري.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "مال وأعمال"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على هامش المشاركة في منتدى روسيا- أفريقيا، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية: "نتعامل بشكل كامل مع الجانب الروسي، وهناك التزامات وتعهدات من قِبل الدولتين على مستوى رؤساء الجمهورية، والتفاوض الهيئة الاقتصادية المصرية ومركز الصادرات الروسي".

ولفت إلى أن معظم الصناعات المستهدفة في المنطقة الروسية، ستكون من الصناعات الواعدة التي تخدم أعمال النقل البحري والصناعات الرئيسية وصناعات الزيوت، تعتمد على القيمة المضافة، بما يخدم الميناء.

وواصل: "هناك 25 شركة روسية على أقل تقدير أبدت اهتمامها ونتفاوض مع مركز الصادرات الروسي بحيث تكون باكورة الشركات العاملة في المنطقة".

وصرح بأنه من المنتظر ألا تقل الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية عن 6 مليارات دولار، كما يعمل الجانب المصري على تجهيز المنطقة بشكل كبير.