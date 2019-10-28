قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن عدد المتقدمين لشغل وظيفة معلم مؤقت في مسابقة المعلمين الجديدة، التي تم إطلاقها عبر بوابة توظيف الوزارة، اقترب من 400 ألف متقدم حتى الآن.

وأضاف أنه لم يتقدم أي شخص لشغل وظيفة معلم تربية رياضية، مرجعاً ذلك إلى أن شرط حصول المتقدم على عضوية اتحاد دولي في اللعبة التي يمارسها يعتبر "شرطاً تعجيزياً"، خاصة للخريجين الجدد، مشيراً إلى أن أعداد شاغلي عضوية الاتحادات الدولية قليلة للغاية، بسبب متطلبات الحصول على العضوية واختباراتها.

مصدر: حصول المتقدم على عضوية اتحاد دولي في اللعبة "شرط تعجيزي"

وأشار المصدر إلى أن من يحصل على عضوية الاتحاد الدولي في أي لعبة تكون أمامه أكثر من فرصة لتدريب لاعبي الأندية الكبرى والمنتخبات، لذا يكون تركه لتلك الفرص وتقديمه لشغل وظيفة معلم تربية رياضية "في منتهى الصعوبة"، مؤكداً أن المدارس غير مؤهلة لاستيعاب أعضاء اتحادات دولية في ألعاب فردية مثل "الجودو والتايكوندو والسباحة والريشة والفروسية"، ما يعني أنه حال وقوع الاختيار على هذا الشخص المتقدم فلن تتم الاستفادة منه، نظراً لتخصصه في لعبة لا تتم ممارستها بالمدارس المصرية أساساً، ولا توجد لها أي تجهيزات خاصة سواء ملاعب أو أدوات.

وكانت الوزارة أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، لتكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة، وستتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية عند طرح إعلانات للتعيين، للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد.

من ناحية أخرى، افتتحت الوزارة، أمس، معرض منتجات طلاب المدارس، الذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، لخدمة العاملين بداخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر حتى 5 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إن الوزارة مهتمة بتقديم خدمة تعليمية متميزة بجانب التدريب على الحرف والصناعات اليدوية المختلفة، وترسيخ قيم الإنتاج في المجتمع واكتساب الطلاب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة، بعد انطلاقهم في سوق العمل.