روى عماد عامر، شاهد عيان على حادث مقتل شاب وإصابة آخر، نزلا من قطار "طنطا - الإسكندرية" رقم 934، أثناء مسيره، اليوم، بعدما طلب منهما الكسماري النزول لرفضهما سداد قيمة التذاكرة.

وقال "عامر"، إنه سمع مشادة في منطقة التدخين بين عربات القطار، بين رئيس القطار والشابين، حيث طالبهما بتسليم البطاقات الشخصية الخاصة بهما، وإلا فإنهما سيكونان مضطرين إلى القفز خارج القطار: "قالهم يا جماعة يا البطايق يا تنطوا، قالوا مش معانا، فقالهم نطوا، وكل ده في نص دقيقة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الباب اتفتح ازاي والقطر مشي بالسرعة دي، دي حياة إنسان، يعني لو قال الناس دي مش معاها فلوس هنلم من بعضنا".

وواصل: "في لمح البصر واحد نط عدى الناحية التانية، والتاني نط على طول في ثانية ماسك في إيد القطر، ونزل تحته، وأنا دخلت في حالة هيستيرية وقعدت أعيط، والقطر كله كان هيمسك في رئيس المحطة لولا إنه راجل كبير".

وأردف، أنه اتصل برئيس محطة طنطا وطلب منه أن يطمئن على حياة الشابين: "قالي مش هتفرق، واتعصبنا مع بعض وقفلت السكة في وشه".