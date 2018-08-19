كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك خطط موضوعة لتطوير السكك الحديدية حتى 2030.

وأضاف "رسلان" في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، اليوم، أن التطوير قائم على عدة مراحل داخل السكة الحديد أهمها البنية الأساسية والعامل البشري، وهناك عدة اتفاقات مع العديد من الشركات وبعض الدول لإنجاح منظومة تطوير السكة الحديد والقطارات.

وأوضح أن هناك متابعة دقيقة للقطار من لحظة خروجه إلى لحظة وصوله، ونتأكد من منظومة الأمن والسلامة، ولدينا وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع والورش قادرون على إنشاء عربيات وجرارات مصرية، وهناك جهاز مع رئيس القطار يتم تسجيل الرحلة كاملة واستقبال أي شكوى، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مصنع لإنشاء عربات السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.