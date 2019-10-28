أطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خدمة جديدة للفيديو يشارك فيها نخبة من خبراء المركز من مختلف التخصصات بالتعليق والتحليل على أحداث الساعة في مصر والشرق الأوسط والعالم بشكل دوري.

تعتمد خدمة الفيديو الجديدة على تقديم محتوى أكثر عمقا للجمهور العام والمهتمين بمتابعة الشأن الداخلي والخارجي في صورة تعليق قصير لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق.

ويوفر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هذا الخدمة لكل المواقع الإلكترونية في مصر وخارجها بهدف تعميم الفائدة من وجود نخبة من أهم الباحثين والخبراء داخل المركز.

وتضم قائمة الخبراء في المركز المصري أسماء بارزة في مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، واللواء محمد إبراهيم، والدكتور محمد مجاهد الزيات والدكتورة نهى بكر والدكتور محمد كمال والدكتور جمال عبدالجواد والسفير عزمي خليفة والدكتور حسن أبو طالب والدكتور محمد كمال أعضاء الهيئة الاستشارية والخبراء المعروفين الدكتور محمد فايز فرحات والدكتور صبحي عسيلة والدكتور توفيق اكليمندوس والدكتور دلال محمود والدكتور خالد حنفي والدكتورة رغدة البهي والدكتور أحمد أمل والأساتذة مجدي صبحي وأحمد عليبة وسعيد عكاشة وعزت إبراهيم.

كما ينتظر أن يدعو المركز كل الخبراء المعنيين بالقضايا المصرية والعربية والدولية للمشاركة في الخدمة الجديدة التي تسعى إلى تلبية تطلعات المتابعين للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن التواصل مع مراكز بحثية في العالم العربي وعلى المستوى الدولي لإبرام شراكات خاصة في هذا الخصوص، ويقدم المركز المصري للدراسات الاستراتيجية عبر الخدمة الجديدة مجموعة كبيرة من شباب الباحثين ينتظر أن يقدموا إسهامات واسعة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة.