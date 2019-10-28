قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس، إن كتاب "أخيل جريحا.. إرث جمال عبدالناصر"، يتناول تقييم المشروع الناصري، لافتاً إلى أن التجربة الناصرية سقطت عقب رحيل عبدالناصر، كما تم سقوطه بأيدي رجاله، وبقيت منه الأجهزة والأنظمة.

وأضاف عيسى، خلال حفل توقيع كتاب "أخيل جريحاً": "يوم رحيل عبدالناصر كنت في باريس، وقلت يومها إن ثورة يوليو ماتت اليوم ليس لموت عبدالناصر، ولكن لتولي السادات".

متابعا أن الكتاب طرح عدة أسئلة بالغة الشجاعة، ومنها لماذا أسند الجيش لعبدالحكيم عامر، والسادات نائبا لرئيس الجمهورية، مع أن كلاهما غير مناسب في موقعه، لافتا إلى أن السناوي طرح في الكتاب هذه الأسئلة، لكنه لم يجب عليها جميعا.

ونظمت الشروق حفل إطلاق كتاب "أخيل جريحاً " بفرع المهندسين بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة منهم الدكتور حسام بدراوى والدكتور نبيل العربي، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.