تنظم ساقية الصاوي بالزمالك سوقا للمشغولات اليدوية، لمدة 3 أيام على التوالي، يبدأ يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر المقبل وحتى يوم السبت الموافق 9 نوفمبر.

وطرحت ساقية الصاوي سعر الطاولة للمشتركين بـ3 فئات لليوم الواحد بـ120 جنيها، أو 150 جنيها، أو 180 جنيها، تتحدد وفق حجم الطاولة التي يتم حجزها لعرض الأعمال عليها، بالإضافة إلى مبلغ تأمين يتم استرداده بعد انتهاء السوق بقيمة تقدر بـ100 جنيه، كما حددت سعر الطاولة للـ3 أيام بـ300 جنيه، 175 جنيها، و450 جنيها، تتحدد وفق حجم الطاولة، بالإضافة إلى مبلغ التأمين 100 جنيه.

وتستقبل ساقية الصاوي الراغبين في الاشتراك يوميا بدءً من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساءً، مصطحبين معهم عينة من الأعمال اليدوية خاصتهم لتحديد مدى جودتها وملائمتها للعرض بالسوق.

والجدير بالذكر أن ساقية الصاوي تنظم في الخميس الأول من كل شهر سوقا للمشغولات اليدوية، ويستمر لمدة 3 أيام متتالية، ويتم فتح باب الاشتراك يوم 15 من كل شهر.