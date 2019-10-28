أشاد الإعلامي أحمد موسى، بانخفاض أسعار الخضروات، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم الضأن 100 جنيه، و85 جنيهًا للحم الكندوز.

وقال "موسى": "لما الأسعار تزيد الدنيا تتقلب، لكن في حاجات نزلت 30 و40 جنيه، زي اللحمة والفراخ والخضراوات والسمك".

وأضاف، أنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار اللحوم والخضراوات والبطاطا والبامية والأرانب وغيرها، في ظل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لمواجهة الغلاء.

وعرض البرنامج تقريرًا، عن أسعار اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن وغيرها من السلع الرئيسية، وجاء فيه أنها تقل عما كانت عليه في العام الماضي بنسب تتراوح ما بين 10% و30%.