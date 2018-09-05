طالب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بتدخل الدولة للسيطرة على أسعار الفواكه والخضروات.

وقال "خليفة"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، إن المظلوم الأكبر هو الفلاح الذي يبيع المحصول بحوالي 30% من قيمته التي تباع في السوق، داعيا الحكومة لإنتاج كيانات تعاونية لتسويق الخضر فإذا أنشأ كل محافظ كيانات لتسويق المنتج من الفلاح ستُرفع المعاناة عن كاهله.

وتابع أن المعاناة تقع على عاتق صغار المزارعين، لأن المستثمرين الكبار لديهم ما يصدروه ولديهم محطات الفرز والغربلة وأماكن للتخزين، ولابد أن تكون عين الحكومة على الفلاح الصغير.