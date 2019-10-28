قريب ضحية تذكرة القطار: هي حياة البني آدم بقت رخيصة للدرجة دي؟

أعرب المواطن عبد الحميد محمد، أحد أقارب ضحية تذكرة القطار، عن حزنه الشديد، بسبب مصرع قريبه، مشددًا على أنه كان شابًا بسيطًا بعيدًا عن افتعال المشكلات.

وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "كان راجل على قد حاله، بيجيب الجنيه بالحلال، حد جدع جدًا وكل قرايبه وصحابه بيشهدوا له بكده، وبيسعى على أكل عيشه".

وتابع، أنه كان مقبلًا على الزواج، ويسعى لتكوين أسرة مستقلة كأي شاب مصر، مشيرًا إلى أنه يحاول ترويج بعض المنتجات في مكان مثل القطارات.

وأردف، أن والده متوفى ولديه أم وشقيقان: "علمنا بخبر وفاته من أصدقائه والسوشيال ميديا، كان شيئًا صادمًا.. هي حياة البني آدم بقت رخيصة للدرجة دي عشان ينط من القطر؟".

وعلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن مصرع شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها اليوم أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

وتابعت الهيئة أنّ أحدهما سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال، بينما أصيب الآخر، ونقلا بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة في مدينة طنطا.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل بدورها أنّها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنّها حريصة دائما على حياة المواطنين، موضحة أنّ التحقيقات ستظهر الحقيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور حال ثبوت الواقعة.