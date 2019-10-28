إنهار جزء بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، مفاده انهيار أجزاء من منزل بمنطقة الشرقاوية القديمة بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور توجهت أجهزة الحي والحماية المدنية، وجرى إخلاء السكان من المنزل المكون من 3 طوابق دون خسائر بشرية.

وتبين من معاينة المنزل أنه سبق وأن صدر له قرار ترميم رقم 26 لسنه 2017 تدعيم الأسقف الخرسانية وترميم باقي العقار إلا أن المالك لم يلتزم بذلك القرار، وتم تحرير له محضر عدم تنفيذ رقم 2168 لسنة 2017، وجار إعداد تقرير من لجنة المنشآت، وتولت النيابة التحقيق.