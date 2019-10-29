قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر به العديد من الحوافز لإلحاق أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

وأضاف "مرعي" خلال مداخلة هاتفية له بـ"غرفة الأخبار" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع المقدم يتضمن العديد من الحوافز للشباب الراغبين بالالتحاق بالاقتصاد الرسمي مثل إعطائه قطع أراضٍ بتسهيلات عديدة، موضحا أن هناك 17 منطقة صناعية جديدة جميعها للمشروعات الصغيرة وبها 4500 وحدة لتلك المشروعات.

وأكد أن الحكومة والبرلمان يسعيان لإعادة صياغة كل التعريفات المتعلقة بهذا الشأن حتى تكون متوافقة ما بين البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات ومنعا للتشتيت، مشيرا إلى أنه وخلال الأسبوع المقبل سيتم عقد جلسات للحوار المجتمعي حول المشروع الجديد.