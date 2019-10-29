قال المستشار حامد فارس، خبير الشؤون العربية والأفريقية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي هو جزء لا يتجزأ من الدولة التركية، ويستخدمه رئيسها لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف "فارس" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن قائد تنظيم "داعش" الإرهابي قبل مقتله نشر فيديو له به تعليمات جديدة لأعضاء التنظيم في شمال شرق سوريا يدعوهم فيه للتوجه إلى ليبيا، موضحا أن ذلك أكد علمه بما سيقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغزو لشمال شرق سوريا؛ حيث سعى البغدادي بهذا الفيديو للحفاظ على ما تبقى من عناصر التنظيم داخل الدولة السورية ونقلهم إلى ليبيا، الملعب الجديد الذي يحاول أردوغان السيطرة عليه.

وأكد أن الرئيس التركي يبحث حاليا على أماكن بديلة بعد سقوط تنظيم الإخوان في مصر؛ كونه جزءا لا يتجزء من مشروع الدولة التركية والدليل على ذلك التقارب الذي حدث بين مصر وتركيا في فترة حكم الإخوان، مشيرا إلى أنه وبعد سقوط الإخوان في مصر وتونس وأغلب الدول سعى أردوغان للبحث عن أماكن جديدة وكان منها ليبيا والتي تجمعها حدود مشتركة مع مصر لأكثر من 1200 كيلو متر مربع: "يحاول تقويض الدولة المصرية".