قال بشير عبدالفتاح، كاتب ومحلل سياسي مصري متخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا توجد أي مشكلة بين مصر وتركيا والشعب التركي والرأي العام التركي، بينما الأزمة الوحيدة في العلاقات بين الدولتين هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ليس لدينا مشكلة مع تركيا ولكن مشكلتنا مع أردوغان".

وأضاف "عبدالفتاح" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن تركيا هي عمق استراتيجي لمصر والدول العربية والعالم الإسلامي وهي دولة جوار جغرافي إقليمي عربي؛ ولا توجد مشكلة بين تركيا وتلك الدول على الإطلاق، موضحا أن سياسات الرئيس التركي هي سياسات عدوانية تهدد مصالح الدول العربية ومصر كما تهدد مصالح تركيا على المدى البعيد.

وأكد أن الرئيس التركي يدعم الإرهاب لظنه بأن الإرهاب هو أداة من أدوات السياسة الخارجية يمكن توظيفه لتحقيق أهداف تخدم الدولة التركية ومشروع أردوغان الشخصي، مشيرا إلى أن أردوغان يسعى للبقاء في السلطة لأطول مدى زمني ممكن لإعلان جمهورية ثانية في عام 2023 بعد مئوية الجمهورية الأولى التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، وهو مشروع يصطدم مع الدولة التركية في الأساس.