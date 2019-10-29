أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين أنه ينوي نشر مقاطع فيديو للهجوم الأمريكي الذي قتل فيه أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا.

وقال "نحن نفكر في ذلك، هذا وارد". وأضاف "يمكن أن نأخذ مقاطع ونبثها".

وردا على سؤال بشأن الفيديو قال قائد أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلاي إنه يجري فحص المشاهد.

وأوضح الاثنين في مؤتمر صحفي "لدينا الفيديو والصور. لسنا على استعداد حاليا لنشرها للعموم، هي الآن تمر بإجراء نزع السرية".

وكان ترامب قدم رواية مفصلة للهجوم الذي حوصر فيه البغدادي قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف.

وقال ترامب "لم يمت كبطل بل كجبان، لقد هرب إلى نفق بلا منفذ وكان يبكي ويصرخ".

وأكد ترامب أنه كان يشاهد مباشرة الهجوم الأمريكي من البيت الأبيض.