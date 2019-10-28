نبأ مفاجئ هز العالم، أمس الأحد، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قضت على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في شمال غرب سوريا.

وفي كلمة له بالبيت الأبيض نقلها التلفزيون، قال ترامب، إن أبو بكر البغدادي قتل نفسه في أثناء غارة، عبر تفجير سترة ناسفة، بعد فراره داخل نفق مسدود، مؤكدا أن قتله كان الأولوية الأولى لإدارته.

"مات وهو يئن ويبكي ويصرخ".. هكذا وصف "ترامب" حالة البغدادي قبل الموت بدقائق، خلال هجوم شنته القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا، فيما وصفه بانتصار كبير على التنظيم المتشدد، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويوضح ترامب "السفاح الذي حاول كثيرا ترويع الآخرين، قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر، خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية"، مضيفًا "وصل إلى نهاية النفق، بينما كانت كلابنا تلاحقه، فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة، شوهت الانفجارات جثته، وانهار النفق فوقه".

تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي، جاء إيجابيا، بحسب حديث "ترامب"، الذي أشارإلى أن "البغدادي كان رجلا مريضا وفاسدا، والآن ذهب إلى غير رجعة".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية لم تتعرض لأي خسائر بشرية، ووجه الشكر إلى روسيا وسوريا والعراق على دعمهم للعملية.