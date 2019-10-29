قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، مؤسس جمعية مصريون في حب الخليج، إن الإعلام الشعبي لا يقل أهمية عن الإعلام الرسمي لأنه ينحاز إلى المواطن البسيط، موضحا أن هذا المواطن في أغلب الأحيان يستمد منه المعلومة دون تكلف أو حتى تقعير لوجهات النظر في البساطة البحتة التي يقدمها الإعلام الشعبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاعلامي الذي عقدته جمعية الإعلاميون السعودية مؤتمرا بالعاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، تحت شعار الإعلام العربي الشعبي إلى إين؟ وذلك لأول مرة، بمناسبة اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي 2019.

وأضاف حنفي أن الإعلام الشعبي طغى في الآونة على ما سواه من وسائل إعلامية وأبرز الأمثلة على ذلك هو محاولة هدم الدولة المصرية عن طريق الشائعات من خلال الإعلام الموجه الذي يتم دعمه من قبل مخابرات دول معادية لمصر، وعلينا أن نتخيل أن الدولة المصرية تعرضت، خلال شهر أكتوبر الحالي فقط، لـ 1280 شائعة ، لكن كان للإعلام الشعبي والدبلوماسية الشعبية ووعي الشعب المصري دور مهم في التصدي لهذه الحملات وإفشال هذه المؤامرات.

وعلى هامش المؤتمر كرمت جمعية الإعلاميين السعودية، حنفي، ممثلا للمصريين بالخارج، على دوره المميز في توضيح الرؤى المغلوطة وتصديه لما يحاك ضد مصر من إشاعات وأخبار كاذبة .