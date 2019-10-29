عقد وزير خارجية أرمينيا الأسبق إدوارد نالبانديان حفل توقيع كتابه "الدبلوماسية الأرمنية 2008- 2018" بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة، بحضور عدد من الدبلوماسيين بينهم طارق معاطي سفير مصر السابق بأرمينيا، وعزت سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق وبعض السفراء الأجانب بينهم سفير جورجيا، بيرو، صربيا، كوبا، إثيوبيا، أوزبكستان، وذلك بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة.

في بداية الحفل رحب سفير أرمينيا بالقاهرة "كارين ليفون كريكوريان" بالحضور وألقى كلمة تعريفية عن وزير الخارجية الأسبق، قبل أن يبدأ "نالبانديان" حديثه عن مصر التي أقام بها 14 عامًا عندما تقلد منصب أول سفير لأرمينيا في القاهرة، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بزيارة مصر وأن الفترة التي قضاها فيها من أهم فترات حياته، واصفًا الشعب المصري بـ"المذهل".

وأوضح وزير الخارجية الأرميني الأسبق، أن كتابه عبارة عن ملخص لـ1000 اجتماع خلال عمله كوزير للخارجية الأرمينية، حيث كانت هذه الفترة يركز فيها لتعزيز العلاقات مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فضلًا عن المشاركة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة هي المدينة الثالثة الذي يعقد فيها حفل توقيع لكتابه الذي سبق وأقام حفل توقيع له في العاصمة الفرنسية "باريس" وفي "موسكو"، لافتًا إلى أن الكتاب تم نشره بثلاث لغات وهي "الروسية والفرنسية إلى جانب الإنجليزية".