عمرو أديب عن هبوط سعر الدولار: "لو نزل عن 16 جنيها هسقف على الهواء"

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لنزول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 16 جنيهات و5 قروش.

وقال أديب، خلال حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، "الدولار قرب يكسر حاجز الـ16 جنيه النهاردة ولو كسر الـ16 عمرو هيسقف وهعمل حلقة أجي أسقف فيها لان أنا مش مصدق وأنا شخصيا مهما كان حد يقولي أنا أعرف رجال أعمال بيتكلموا إن الدولار هيوصل 30 جنيها وطبعا فيه ناس تانية قالت هيوصل 9 جنيهات".

وتابع: "النهاردة الدولار بـ 16.5 جنيه ولو كسر الـ16 يبقى كويس"، مشيرا إلى أن خبير اقتصادي عالمي ظهر على قناة العربية، ونصح المستثمرين بالاستثمار في مصر، باعتبارها من أبرز الأسواق والاقتصاديات الناشئة.