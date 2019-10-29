نجح فريق طبي، بطنطا، في إجراء عملية استئصال عيب خلقي في أنف مولودة رضيعة، عمرها 10 أيام، كانت تعاني، من انسداد عظمي خلقي في فتحتي الأنف الداخليتين.

واستعان الفريق الطبي بوضع الرضيعة على جهاز تنفس صناعي، لوجود صعوبة كبرى في التنفس، وتم إجراء العملية باستخدام المنظار الضوئي واستئصال الجزء الخلقي من الحاجز، لضمان عدم غلق الفتحتين مرة أخرى.

ويضم الفريق الطبي الدكتور حسين بريشة، استشارى جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد يونس استشارى جراحة الأنف واذن وحنجرة، والدكتورة عزه زايد اخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة، والدكتور فؤاد العياشي، مدير قسم الحضانات ورعاية الأطفال المبتسيرين، مؤكدين أن الحالة الصحية للرضيعة مستقرة، دون أي مضاعفات.