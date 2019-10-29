عضو الصحفيين عن صلح رئيس الزمالك وضياء رشوان: ردي في اجتماع النقابة غدا

أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الرد على مبادرة رئيس الزمالك بالتصالح في الأزمة الأخيرة بعدما منع عدد من الصحفيين من الأعضاء من دخول النادي، خلال اجتماع مجلس النقابة، غدا.

وكتب كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ردي سيكون غدا في اجتماع مجلس النقابة في بيتنا الكبير، وفي انتظار أعضاء الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى كما اتفقنا مسبقا".

وأعلن رئيس نادي الزمالك، التصالح مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عقب الأزمة التي نشبت بينهما، خلال الأيام الـ 3 الماضية، معلنا تقديم 250 عضوية جديدة للصحفيين كهدية خاصة.

وبث برنامج "الزمالك اليوم" جلسة بين الثنائي، على قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبدأ رئيس الزمالك حديثه قائلا، "أنا لم أمنع أي صحفي، ووزير الشباب والرياضة عارف ده كويس، باب الزمالك مفتوح أمام أي صحفي".

وتابع، "كانت أزمة دون لازمة مع نقابة الصحفيين، الوحيد اللي فتحتله مكتبي هو ضياء رشوان، وده كان مرشح لعضوية مجلس إدارة في وقت سابق، رغم أنه أهلاوي".

وأضاف، "في لحظة انفعال هما طلعوا بيان وأنا رديت، وكل تقدير واحترام للنقابة وكل الصحفيين من أكبر لأصغر محرر حتى لو لم يكن عضوا في النقابة".

في سياق متصل، أعلن رئيس الزمالك، منح الصحفيين 250 عضوية جديدة للنادي، كهدية منه بعد انتهاء الأزمة مع نقيب الصحفيين، وذلك بالشروط القديمة.

واستكمل، "أي صحفي زعلان وعنده شكوى يجيلي مكتبي مفتوح قبل ما يروح يشتكي لنقيب الصحفيين".

واختتم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الجلسة بقوله، "اجتمعنا الآن لسبب واحد وهو أمن مصر".