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يحدث اليوم.. ندوة "حديث القرآن" بوزارة الأوقاف ومناقشة رواية "هذيان"

يحدث اليوم.. ندوة "حديث القرآن" بوزارة الأوقاف ومناقشة رواية "هذيان"

أخبار متفوتاكش.. حجز كمسري قطار طنطا.. وبراءة ريهام سعيد في قضية السمنة

أخبار متفوتاكش.. حجز كمسري قطار طنطا.. وبراءة ريهام سعيد في قضية السمنة

صور.. سعد سمير يعلن إصابة والدته بالسرطان: "ربنا هيعدينا منها"

صور.. سعد سمير يعلن إصابة والدته بالسرطان: "ربنا هيعدينا منها"

عاجل.. مصرع طالبة جامعية سقطت بها "بلكونة" المنزل في البحيرة

عاجل.. مصرع طالبة جامعية سقطت بها "بلكونة" المنزل في البحيرة

فيديو.. جنود أتراك يعتدون بوحشية على شباب سوريين عُزل

فيديو.. جنود أتراك يعتدون بوحشية على شباب سوريين عُزل

خبير ينصح بالتقليل من حلاوة المولد ويحذر من "العروسة والحصان"

خبير ينصح بالتقليل من حلاوة المولد ويحذر من "العروسة والحصان"

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"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

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انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

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"الدولار هيبقى بـ250 جنيه".. اضحك مع شائعات قنوات "الإرهابية"

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