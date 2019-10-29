شهود عيان على سقوط فتاة حدائق القبة: "مخها انفجر ومحدش يعرفها".. والنيابة تحقق

سيطر الصمت على شارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وظهر الحزن على الوجوه عقب مصرع فتاة عشرينية بعد سقوطها من طابق علوي، بإحدى العقارات، ما تسبب في وفاتها فور سقوطها.

وقال حسين عادل أحد سكان العقار إن الفتاة تدعى ك.ص، والأمر حدث بشكل مفاجىء، وأضاف: "بصينا لقينا حاجة بتتهبد بين عربيتين قدام العمارة، افتكرنا تكييف ولا حاجة لقيناها بنت مرمية وسايحة في دمها".

وأكد "عادل" في حديثه لـ"الوطن": "البنت وقعت في هدوء شديد لو حد زقها كانت صوتت على الأقل، يعني هي مقررة الانتحار".

وفي السياق ذاته، أكيد أمير عاطف أحد شهود العيان أن الواقعة كانت مفجعة، بسبب بعد المسافة بين الطابق التي سقطت منها الفتاة والأرض، ما جعلها تفارق الحياة فور سقوطها: "أول ما وقعت دماغها انفجرت".

وعن الشكوك التي تراوده حول وجدود شبهة جنائية، قال "عاطف": "بصراحة مش عارف منتحرة ولا لأ، لأنها مش ساكنة هنا، من باب أولى تنتحر في بيتها".

فيما أكدت رنيم جابر، شاهدة عيان أن الجريمة تحيط بها الشكوك، حيث وجدت حقيبة الفتاة فوق سطح العقار الذي سقطت منه، ما يشير إلى أنها عملية انتحار، بينما تعجبت من بعض الملابسات: "هي كانت معايا في ثانوية عامة، وأخلاقها كويسة ومستغربة إزاي لقوا شنطتها فوق سطوح وأغلب الشهود بيقولوا إنها وقعت من السادس!".

النيابة تستعجل التحقيقات في حادث فتاة حدائق القبة

وبدأت النيابة العامة في حدائق القبة تحقيقات موسعة بشأن الواقعة للتعرف على ملابساتها وأسباب سقوط الضحية من أعلى العقار، واستعجلت النيابة تحريات المباحث، وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الحادث.