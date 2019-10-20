انتحر شاب محبوس على ذمة إحدى القضايا، اليوم، بالقفز من نافذة الدور الثانى بمستشفى بلقاس المركزي، بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى مصرعه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بإلقاء شاب نفسه من نافذه الدور الثاني علوي بمستشفى بلقاس أثناء تلقيه العلاج.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الشاب يدعى "محمد ص"، 42 عاما، ومقيم مدينة بلقاس، حيث تم تحويله من أحد السجون القريبة للعلاج، حيث كان يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة لخطورة حالته، وأثناء تلقيه العلاج اللازم غافل المتواجدين وقفز من النافذة فسقط على أسطوانة حديدية أدت إلى حدوث نزيف داخلي بالمخ.

وقرر أطباء المستشفى تحويله إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا" إلا أنه لفظ أنفاسه فى الطريق قبل وصوله إلى المستشفى.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.