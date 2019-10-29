عاجل.. مصرع طالبة جامعية سقطت بها "بلكونة" المنزل في البحيرة

لقيت طالبة بكلية الآداب بجامعة دمنهور، مصرعها بعد أن سقطت بها بلكونة المنزل بالطابق الثالث في مدينة دمنهور، وجرى نقل الجثة لمستشفى دمنهور التعليمى، وأخطرت نيابة دمنهور لمباشرة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بسقوط بلكونة منزل بميدان الساعة بدمنهور، وتبين انهيار بلكونة الطابق الثالث بمنزل ملك أشرف بعيص، ووفاة رضوى أشرف بعيص، 20 عاما طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ومقيمة بنفس المنزل، إثر إصابتها بكسور ونزيف في المخ.

وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لاتخاذ شؤونها، وكلفت النيابة بتشكيل لجنة فنية لبيان أسباب انهيار البلكونة.