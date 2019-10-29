راغب علامة يحتفي بتوحد اللبنانيين تحت العلم: عاشت بلادنا

علق الفنان راغب علامة على الانتفاضة التي يعيشها الشعب اللبناني، والتظاهرات التي تشهدها لبنان منذ نحو 3 أسابيع، ومطالبة الشعب اللبناني بتغيير الحكومة.

وغرّد راغب عبر حسابه على تويتر: "صباح الخير، قديش حلو لما نشوف هذا المشهد، مشهد انتفاضة نظيفة تحمل علم لبنان وفقط علم لبنان، أي علم آخر صار بالنسبة للجميع علم للصفقات والفساد وللفشل، الناس فرحانة وفخورة بعلم بلادنا، علمنا الذي يجمعنا على الحق والإنسانية، عاش لبنان".

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الحالي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.