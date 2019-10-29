مستشار رئيس لبنان: اتصالات مستمرة مع ممثلي المتظاهرين بعيدا عن الأضواء

علق رفيق شلالا، المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، على المظاهرات الجارية في بلاده، قائلا، "هناك اتصالات مستمرة مع ممثلي المتظاهرين بعيدًا عن الأضواء بناء على رغبة منهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن هناك بحث جدي في المطالب التي رفعها المتظاهرون وهناك الكثير من النقاط التي أثيرت ويتم بحثها في جلسة خاصة في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأشار شلالا إلى أن المجلس سيناقش رفع السرية عن حسابات المتعاطين في الشأن العام وأعضاء الحكومة وغيرهم والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا إلى أن هناك مناقشات حول إنشاء المحكمة المالية للتخصص في القضايا المالية، معتبرا أن ذلك سيمثل مزيدا من الشفافية ويأتي بناء على طلبات المتظاهرين.

وأكد شلالا أن استقالة الحكومة تعتبر حدث دستوري سيكون له تبعات أخرى مستنكرًا تعدد قياديي الحركة الاعتراضية خاصة غير المنطوين في مجلس واحد وأنهم لا يشكلوا قيادة للمتظاهرين.