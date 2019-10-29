تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

مستشار رئيس لبنان: اتصالات مستمرة مع ممثلي المتظاهرين بعيدا عن الأضواء

مستشار رئيس لبنان: اتصالات مستمرة مع ممثلي المتظاهرين بعيدا عن الأضواء

فى زمن "التابلت": مكتبة تشجع الأطفال على القراءة

فى زمن "التابلت": مكتبة تشجع الأطفال على القراءة

طقس اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2019 في مصر والدول العربية

مصرع فتاة بعد سقوطها من أعلى عقار بحدائق القبة.. والغموض يسيطر على الحادث

مصرع فتاة بعد سقوطها من أعلى عقار بحدائق القبة.. والغموض يسيطر على الحادث

ملامح البرنامج الانتخابي لأبرز متنافسين على رئاسة نادي القضاة

ملامح البرنامج الانتخابي لأبرز متنافسين على رئاسة نادي القضاة

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"

9 مصريين في قائمة المائة مؤلف الأكثر استشهادا بمقالاتهم في العالم العربي

9 مصريين في قائمة المائة مؤلف الأكثر استشهادا بمقالاتهم في العالم العربي

"الدولار هيبقى بـ250 جنيه".. اضحك مع شائعات قنوات "الإرهابية"

"الدولار هيبقى بـ250 جنيه".. اضحك مع شائعات قنوات "الإرهابية"

من "السنجة" إلى "الآلي": التطور الطبيعي لأدوات البلطجة

من "السنجة" إلى "الآلي": التطور الطبيعي لأدوات البلطجة

عنف السينما.. وعنف الواقع: "فتوة" نجيب محفوظ أصبح "بلطجيا"

عنف السينما.. وعنف الواقع: "فتوة" نجيب محفوظ أصبح "بلطجيا"

الأكثر قراءة

عاجل