قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد عادت للأجواء الطبيعية والممتعة في مثل هذا الوقت من العام في فصل الخريف، وإن ودرجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشبورة المائية ستكون كثيفة خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال الساعات الأولى من الصباح في مداخل ومخارج القاهرة، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، ولكن تتلاشى هذه الشبورة مع تقدم ساعات النهار، ناصحا المواطنين بالقيادة بهدوء خلال فترة تكون الشبورة.

وتابع: أننا أصبحنا الآن في منتصف فصل الخريف، وبالتالي هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، والساعات الأولى من الصباح، يجب ارتداء ملابس خريفية، مؤكدًا هدوء حالة الرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ولا يوجد أي مشاكل في الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على شمال البلاد تتراوح من 26 - 27 درجة، وعلى جنوب البلاد تتراوح من 29 - 30 درجة.